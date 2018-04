Mooiste tuinen in de bloemetjes gezet 10 april 2018

Liefst 177 inwoners namen deel aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. De eerste prijs in de reeks 'grote tuin' ging naar Gisèle Vanmassenhove. De tuin van Agna Goethals won de hoofdprijs als 'moderne tuin'. De mooiste 'kleine tuin' was van Johan Bussche. Bij de 'combinatietuinen' mocht Kathleen Anthierens de eerste prijs ontvangen. De knapste 'gevelversiering' is te vinden bij de familie Vaes-Sweetlove. Cafés De Sportvriend en 't Voorland vielen als handelszaken in de prijzen. Wilfried Timmerman behaalde de eerste prijs in de categorie 'hoeveverfraaiing'. Wilfried Desmedt en tuinonderneming Monbaliu bvba wonnen in de 'supercategorie', als meervoudige winnaars van de afgelopen jaren.





