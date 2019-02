Moeder brengt haar zoon terug naar plek van ongeval, nadat hij wegvluchtte: veelpleger ontsnapt aan veroordeling voor vluchtmisdrijf Siebe De Voogt

19 februari 2019

14u53 0 Oudenburg Een 34-jarige man uit Oudenburg is in de Brugse politierechtbank ontsnapt aan een veroordeling voor vluchtmisdrijf…dankzij zijn moeder. De vrouw bracht hem vorig jaar terug naar de plaats waar hij net voordien onder invloed een ongeval had veroorzaakt en was weggevlucht.

Kevin G. werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Toch had hij op 28 augustus vorig jaar z’n lesje nog niet geleerd. In Oudenburg reed hij die dag rond 20.45 uur een aanhangwagen aan. Door de klap belandde deze tegen de gevel van een woning. G. vluchtte weg. Zijn moeder bracht hem uiteindelijk terug naar de plek van het ongeval, waar de politie net was toegekomen. Zij stelden vast dat de dertiger 2 promille in z’n bloed had. Door het optreden van z’n moeder ontsnapte de man aan een vervolging voor vluchtmisdrijf. Dinsdagmorgen moest hij zich in de Brugse politierechtbank wél opnieuw verantwoorden voor sturen onder invloed. “Mijn vriendin was van me weg en ik was die avond enkele pintjes gaan drinken bij m’n vader”, vertelde hij. “Ik bedacht dat m’n wagen verkeerd geparkeerd stond en ben hem gaan verzetten. Op dat moment is het ongeval gebeurd.” Volgens zijn advocaat betaalde G. intussen de schade van de slachtoffers af. De politierechter legde de dertiger drie maanden rijverbod op en 3.200 euro boete. Hij moet ook voor drie jaar lang een alcoholslot installeren in z’n wagen.