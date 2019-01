Milieuschepen Dumon (sp.a) wil aantal restafval per inwoner naar omlaag duwen Timmy Van Assche

28 januari 2019

12u51 0

Gino Dumon (sp.a), schepen bevoegd voor milieu, wil de komende jaren het aantal restafval per inwoner doen afnemen. Dat blijkt uit een vraag van oppositiepartij CD&V. “Momenteel bedraagt het aantal restafval per inwoners 170 kilogram per jaar. Dat is veel en moet omlaag”, meent Dumon. “Ons doel is om naar 136 kilogram restafval per inwoner per jaar te gaan. De blauwe pmd-zak wordt alvast uitgebreid komende zomer. Zo zal je er onder meer plastic verpakkingen van drankflessen of yoghurtpotjes mogen ingooien. Dat moet het aantal kilogram afval in de gewone huisvuilzak alvast doen afnemen. We zullen de inwoners ook verder sensibiliseren."