Meteen na gemeenteraad blijven plakken met raadsleden aan de bar, het kan straks in Oudenburg Timmy Van Assche

04 februari 2019

10u53 0 Oudenburg Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) zorgt ervoor dat er voortaan na de zitting kan worden nagekaart in de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove. Hij zal daarvoor een beroep doen op de bereidwillige medewerking van de raadsleden.

Sinds dit jaar vinden de zittingen van de gemeenteraad plaats in de cafetaria van Riethove, in de Ettelgemstraat. “Na twee zittingen wordt de nieuwe locatie als zeer positief geëvalueerd”, stelt Reynaert. “Er is meer ruimte voor het publiek, dat talrijk opdaagt. Met de micro’s is iedereen ook beter te horen. Vanaf de komende zitting, op woensdag 13 februari, moet het nog comfortabeler worden voor de toeschouwers. Zo wordt er ook voor hen water voorzien tijdens de zitting. Na afloop wordt de bar geopend, zodat de raadsleden met elkaar en de belangstellenden in een gemoedelijke sfeer kunnen nakaarten”, zegt Reynaert. Het is - alweer - een nieuwe stap in toegankelijker en meer openbaar bestuur. Eerder trokken de zittingen weg van het stadhuis en werd het onderdeel ‘mededelingen’ aan de agenda toegevoegd.

Raadsleden helpen mee

“Navraag bij alle raadsleden leert me dat eenieder bereid is de handen uit te mouwen te steken volgens een roulatiesysteem. Het kan immers niet bedoeling zijn om de vrijwilligers hiermee te belasten. Eén vrijwilliger moet volstaan. We willen iedere keer rond 23 uur afronden. De opbrengsten komen natuurlijk het woonzorgcentrum ten goede.” Als het lokaal dienstencentrum in de buurt vanaf vrijdag 5 juli geopend is, zal de raad wellicht naar daar verhuizen. Op middellange termijn zullen de zittingen in de Abdijhoeve plaatsvinden.

Stedelijke diensten

Op vrijdag 15 maart organiseert Reynaert voor de raadsleden ook een rondgang langs de verschillende stedelijke diensten. “Toen ik in de oppositie zat, drong ik daar ook op aan. Het is belangrijk voor de raadsleden te weten hoe de vele verdienstelijke personeelsleden concreet op het terrein actief zijn.”