Mercedes knalt tegen vangrails 12 februari 2018

Een Mercedes met Engelse nummerplaten is zaterdagochtend rond 7.30 uur van de weg gegaan op de E40 tussen Westkerke en Jabbeke, in de richting van Brussel. Het wegdek lag op dat ogenblik wel nat, maar het was niet extreem glad. De wagen slipte toch en belandde tegen de vangrails.





De beide inzittenden konden de Mercedes verlaten en raakten niet gewond. De wagen is wel zwaar beschadigd. De wegpolitie sloot de rechterrijstrook af tot de auto getakeld was. Tot verkeershinder leidde dat niet. (JHM)