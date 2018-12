Meisje (14) uit Oudenburg terecht na dag spoorloos te zijn BBO

04 december 2018

14u04

Bron: Eigen info 0 Oudenburg Een 14-jarig meisje uit Oudenburg is terecht na een dag spoorloos te zijn. Het meisje liep maandagmorgen nog voor de lessen begonnen weg van haar school in Sint-Kruis bij Brugge, het SASK.

De school noch haar ouders slaagden erin om het meisje te bereiken en dus werd maandag naar mate de dag vorderde de politie ingelicht. Ook op de sociale media verspreidde de familie een oproep. Afgelopen middag werd het meisje teruggevonden in de Alfons Pieterslaan in Oostende, dankzij een alerte politiepatrouille. Ze werd meegenomen voor een verklaring en de ongeruste ouders werden ingelicht. Waar het meisje de nacht doorbracht is niet duidelijk, maar ze verkeert wel in goede gezondheid.