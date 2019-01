Loop je mee? ‘Start to run’ is aan twaalfde editie toe Timmy Van Assche

02 januari 2019

15u56 0 Oudenburg Op zoek naar een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Dan is de nieuwe editie van ‘Start to run’ misschien iets voor jou.

Het is al de twaalfde keer dat Curieus Oudenburg de loopsessies inlast. De eerste training vindt plaats op maandag 21 januari. Er wordt afgesproken om 20 uur aan de looppiste van de sporthal in de Bekestraat. “Onder begeleiding van ervaren lopers Gino Dumon, Serina Casneuf, Cathy Steelandt, Liesbeth Verplancke en Noël Alleyn kunnen de ‘start to runners’ na tien weken deelnemen aan de Lenteloop van 23 maart in Oudenburg”, laat Curieus weten. “Aan een tempo van drie trainingen per week - op maandag, woensdag en vrijdag - van telkens 45 minuten zullen de basisprincipes van het lopen geoefend worden.” Inschrijven kan via Gino Dumon (gino.dumon@oudenburg.be) en Noël Alleyn (noel.alleyn@telenet.be) met vermelding van ‘Start to run’, je naam en adres. Deelnemen kost 25 euro. Je kan betalen op rekeningnummer BE69 0013 7192 7378 met vermelding ‘Start to run 2019' en je naam. Maar je mag ook geld meebrengen op de eerste training. Meer info: 0470/94.52.47 en 0475/31.65.90.