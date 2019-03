Lokale N-VA stelt nieuwe bestuursploeg voor: Maxim Dierendonck wordt definitief voorzitter Timmy Van Assche

18u26 0 Oudenburg Marnix Dierendonck is unaniem verkozen tot voorzitter van N-VA Oudenburg. Pieter Gilliaert is de nieuwe ondervoorzitter.

Dierendonck was al interim-voorzitter, maar werd nu dus definitief als hoofd van de afdeling aangeduid. Hij is sedert de oprichting van de lokale N-VA-afdeling al bestuurslid. “Ik neem het engagement op om de vorige voorzitter en schepen van de stad, Stijn Jonckheere, te ondersteunen in zijn functie”, zegt de nieuwe voorzitter. Marnix zetelde in de vorige legislatuur in de Oudenburgse gemeenteraad en heeft zo reeds de nodige dossierkennis opgedaan. “Professioneel heeft Marnix een leidinggevende functie binnen Proviron, wat hem van pas zal komen om deze nieuwe ploeg te leiden de volgende drie jaren”, stelt de afdeling nog. Leuk detail: zijn dochter Ins zetelt ook voor N-VA in de Gistelse gemeenteraad.

Nieuwe gezichten in bestuur

Pieter Gilliaert is de nieuwe ondervoorzitter. “Hij heeft als ex-OCMW raadslid de nodige politieke ervaring opgedaan”, vervolgt Dierendonck. “Pieter is sedert de opstart van de afdeling bestuurslid en kan in geval van de taken van de voorzitter perfect overnemen. Het engagement van Pieter past in de reeds ingezette verjongingsoperatie binnen N-VA Oudenburg.” Ook Pieter heeft tijdens zijn professionele loopbaan reeds de nodige leidinggevende competenties en vaardigheden kunnen verwerven, laat de partij nog weten. Het secretariaat van de afdeling wordt verzorgd door Pieter Locks. Nieuw in het bestuur is Rita Hoste. Zij wordt, naast Chris Christiaens en Veerle Vanden Auweele, de derde vrouw in het bestuur. Marc Gilliaert, Alain Antierens, Johnny Hannon en schepen Stijn Jonckheere vervolledigen het huidige bestuur. Jonckheere staat ook op de Vlaamse opvolgerslijst bij de kiesstrijd van 26 mei.