Lokale liberalen kleuren Open Vld-lijst: Romina Vanhooren, Lieven Cobbaert en Tina Ledaine Timmy Van Assche

03 maart 2019

12u33 0 Oudenburg Met Romina Vanhooren uit Oudenburg en Ichtegemnaren Lieven Cobbaert en Tina Ledaine kleuren ook onze regio de liberale kieslijsten voor 26 mei.

Lieven Cobbaert (33) bekleedt de derde plaats op de federale kieslijst. Hij is momenteel eerste schepen in Ichtegem en wordt vanaf 2022 burgemeester van de gemeente. “Ik wil me vooral profileren in sociaal-economische thema’s. Het programma wordt volop opgesteld door de partij”, vertelt de kabinetschef van Vlaams minister Sven Gatz. Schepen Tina Ledaine (42) krijgt de dertiende plaats op de Vlaamse kieslijst bij Open Vld. “Tina doet het al twee verkiezingen in Ichtegem uitstekend en scoorde op 14 oktober meer dan 1.000 stemmen”, zegt Cobbaert. “Ze zal het als huidig tweede schepen dan ook goed doen en heeft nog veel potentieel.”

“Lokaal resultaat nationaal verdedigen”

Open Vld plaatst ook uit Oudenburg een kandidaat op haar lijst: Romina Vanhooren krijgt de zevende stek op de lijst voor de kamer. In 2021 vervangt het raadslid huidig schepen Jaak Lingier. Momenteel is Vanhooren adjunct-kabinetschef, ook bij minister Gatz. “Op 14 oktober overtuigden we met onze Open Vld-afdeling bijna 40 procent van de kiezers. Een fantastisch resultaat waarmee de burgemeesterssjerp na vele decennia eindelijk in de liberale handen van Anthony Dumarey viel. Als toekomstig schepen is het een eer om dat resultaat op 26 mei ook nationaal te mogen verdedigen.” Het is voor Vanhooren de tweede keer dat ze deelneemt aan nationale verkiezingen. In 2014 overtuigde ze vanop de derde opvolgersplek 5.087 kiezers.