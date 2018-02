Lichtgewonde bij botsing 23 februari 2018

02u40 0

Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke zijn woensdagnamiddag even na 15 uur twee wagens op elkaar gebotst. Een 59-jarige bestuurster uit Ichtegem reed in de richting van Jabbeke, toen ze om nog ongekende reden op de andere rijstrook terechtkwam. Ze botste daarbij frontaal op de wagen van een 45-jarige man uit Oudenburg. De Ichtegemse kwam door de klap terecht tegen een geparkeerde auto. In de wagen van de man uit Oudenburg raakte een 15-jarige jongen lichtgewond. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Damiaan in Oostende. (SDVO)