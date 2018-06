Lichtgewond na duik in gracht 04 juni 2018

In de Pardoenstraat in Westkerke belandde een 19-jarige vrouw uit Ichtegem zaterdag in alle vroegte met haar wagen in de gracht. A.J. reed richting Ichtegem en kwam eerst met haar rechterwielen in de gelijkgrondse berm terecht. Ze verloor de controle over haar stuur en kwam links van de rijbaan in de gracht terecht. Ze werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar wagen werd getakeld. (JHM)