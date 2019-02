Lichaam vermiste Rosette Haest (72) gevonden in kanaal Bart Boterman

12 februari 2019

19u27 0 Oudenburg Het lichaam van Rosette Haest (72) uit Oudenburg is teruggevonden na zoekacties in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Dat heeft het parket van Brugge bevestigd. De vrouw was sinds zaterdag vermist.

De Cel Vermiste Personen en de politie Kouter hielden afgelopen namiddag sinds 13 uur een zoekactie naar de vermiste vrouw. Rosette Haest was zaterdag voor het laatste gezien in haar woning in de Keiweg, naast het kanaal. Na enkele uren zoeken met een sonarboot werd een lichaam aangetroffen in het water ter hoogte van de splitsing tussen de Vaartstraat en Stationsstraat. Intussen is bevestigd dat het gaat om de vermiste Oudenburgse Rosette Haest.

Wat de vrouw precies is overkomen, is nog niet duidelijk. “Er zijn geen tekenen die wijzen op geweld of invloed van derden”, zegt Fien Maddens van het Brugse parket. Verdere vaststellingen moeten uitwijzen of het om een ongeval al dan niet om een wanhoopsdaad gaat.

Wie vragen heeft over zelfdoding naar aanleiding van dit artikel, kan steeds terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.