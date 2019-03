Lenteloop aan 15de editie toe, hou rekening met verkeershinder in stadscentrum Timmy Van Assche

22 maart 2019

13u56 0 Oudenburg Zaterdag organiseert de sportraad voor de vijftiende keer de Oudenburgse Lenteloop door het centrum van Oudenburg. Wie in de stad moet zijn, houdt maar beter rekening met lichte verkeershinder.

Het parcours loopt door hartje Oudenburg. De inschrijvingen, de start en de prijsuitreiking vinden plaats in sporthal Ter Beke in de Bekestraat 16, waar deelnemers zich kunnen omkleden. De jeugdcategorieën voor kleuters en kinderen tot en met het zesde leerjaar starten om 14 uur. De 5 kilometer start om 15.15 uur en de prestatieloop van 10 kilometer om 16 uur. Inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Voor iedere deelnemer is er een ontbijtpakket voorzien. Het parcours van de Lenteloop vind je trouwens ook terug op Strava, de mobiele applicatie voor sporters. Gebruikers van dit platform kunnen achteraf hun prestatie bekijken en vergelijken met andere lopers. Meer informatie vind je op www.oudenburg.be/lenteloop.

Wie zaterdagmiddag in Oudenburg moet zijn, kan maar beter rekening houden met verkeershinder. Zo slingert het parcours onder meer door ‘t Steedje, de Vaartstraat, Cottemweg, Abdijlaan en Bekestraat. Het containerpark is bovendien al gesloten vanaf 12 uur.

