Lens Roses scoort met drie nieuwe rozen 02u29 0 Benny Proot Oudenburg Rozenkwekerij Lens Roses brengt drie nieuwe soorten op de markt. Zo is er de trosroos 'Empereur Charles IV'. Opvallend is hun intens violet-roze kleur en hun sterke geur van mirre en meiklokjes. De variant werd op verzoek van de Luxemburgse rozenvereniging geïntroduceerd.

"De roos werd op het concours van Den Haag bekroond met een certificaat omwille van haar bloei en geur", duidt kweker Caroline Dombrecht.





Een tweede roos die in de prijzen viel, is de 'Henrianne de Gerlache' met grote piramidale trossen die 50 tot 100 bloemen kunnen tellen. Ze openen tot platte bloemen die hun meeldraden tonen, waardoor het een bijenplant is. De bloemen zijn wit in het centrum met roze tinten en hebben een fijne bloemengeur. De roos kreeg een zilveren medaille in Monza en was de beste landschapsroos in Barcelona en Lyon. Tot slot is er ook de 'Prins Alexander', met witte bloemen en roze toetsen. "Het duurt wel tien jaar vooraleer een nieuwe rozensoort op de markt komt", gaat Caroline door. "Het kweken van een roos duurt twee jaar, waarna ze op verschillende beurzen, parken en wedstrijden in heel Europa wordt getoond. Daar worden ze beoordeeld door bezoekers of juryleden, en ondergaan ze tests tegen bijvoorbeeld ziektes. Pas daarna nemen we ze in ons gamma op. Intussen hebben we een collectie van wel duizend variëteiten." Lens Roses verkoopt aan zowel particulieren als verenigingen en ondernemingen.





Het bedrijf in de Redinnestraat bestaat 148 jaar. (TVA)





Benny Proot Empereur Charles IV

Benny Proot Prins Alexander