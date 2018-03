Leerling belandt in ziekenhuis na pesterijen SLACHTOFFER LOOPT HERSENSCHUDDING OP NA VAL BART BOTERMAN

19 maart 2018

02u25 1 Oudenburg Ryan Cockx (14) uit Oudenburg heeft zijn weekend in een ziekenhuisbed moeten doorbrengen. De jongen uit het tweede jaar elektromechanica van het Atlas Atheneum in Gistel liep vrijdag een hersenschudding op nadat pesters hem na schooltijd op de grond hadden geduwd.

Ryan wandelde vrijdag na school naar de bus, maar werd onderweg hardhandig aangepakt. "Mijn zoon kwam met zijn hoofd op de grond terecht en liep een schaafwonde op aan zijn achterhoofd. Thuis begon hij duizelig te worden en draaiden zijn ogen verschillende keren weg. In het ziekenhuis stelden de dokters een hersenschudding vast. Hij heeft er twee nachten moeten verblijven", getuigt moeder Sara Bultinck. De jongeman moet nog tot woensdag thuis blijven. "Ik word er radeloos van, want het gaat van kwaad naar erger. Het is al twee jaar bezig, eigenlijk van sinds hij er op school zit. Vorig jaar werden zijn veters aan elkaar vastgebonden op de bus. Ryan had niets door en viel toen hij van de bus wilde stappen. Het gevolg was een gapende kniewonde die genaaid moest worden. Ook toen ben ik naar de directie gestapt om het pesten aan te kaarten. Die verzekerde me dat ze het probleem zouden aanpakken, maar ik stel vast dat het gewoon verder gaat."





"Er zijn verschillende klasgesprekken geweest om het pesten te doen stoppen en we hadden in februari ook de Week Tegen Pesten. We dachten dat dit nu achter de rug was en zijn daarom extra geschrokken over wat er met Ryan gebeurd is", reageert directrice Ine Lievens.





"Dit kunnen we absoluut niet tolereren. Er zijn blijkbaar verschillende getuigen en maandag zoeken we uit wie hiervoor verantwoordelijk is. Als we iets van pesten afweten, grijpen we meteen in, maar meestal gebeurt het voor of na schooltijd of in de pauze. Slachtoffers komen het niet altijd melden uit schaamte of omdat ze bang zijn voor meer pesterijen. Ik kan niet begrijpen hoe sommige leerlingen er plezier uit halen. We zullen hier in elk geval stevig gevolg aan geven", besluit de directrice. Ze zit maandag ook samen met de ouders van Ryan.





Ryan wordt volgens zijn moeder overigens gepest door zijn uiterlijk. "Zijn onderkaak staat te veel naar voor. Ryan kan pas worden geopereerd eens zijn kaakbeen volgroeid is. Enkele jongeren blijven er echter de spot mee drijven. Ryan wil zelfs niet meer gaan voetballen omdat een van de pestkoppen in zijn voetbalclub zit. Het werkt op zijn gemoed, hij wordt ingetogener en zijn eetlust vermindert. Ik moet het met lede ogen aanzien en wil vragen een halt toe te roepen aan pesterijen", besluit moeder Sara. Ze postte al een oproep tegen pesten op Facebook met het verhaal van haar zoon. Het werd ondertussen meer dan tweeduizend keer gedeeld.