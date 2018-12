Laaghangende zon verrast bestuurder: man (86) aangereden BBO

13 december 2018

18u51 0 Oudenburg Aan de Zandvoordebrug in Oudenburg is afgelopen is rond 14.40 uur een 86-jarige man onderuit gereden op het zebrapad. De man werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak was de laaghangende zon.

Volgens de politie reed de 29-jarige S.H. uit Oudenburg met zijn personenwagen langs de Zandvoordsestraat richting Oudenburg. Op de brug wachtte hij voor de rode stoplichten en toen het groen werd sloeg hij af naar rechts, de Keiweg in. Door de laaghangende zon had de bestuurder niet gezien dat er iemand op het zebrapad aan het oversteken was. Slachtoffer D.C. uit Oudenburg kwam zwaar ten val. Er is geen levensgevaar.