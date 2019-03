Kruispunt van Ettelgemsestraat en Karpelhofstraat krijgt rotonde Timmy Van Assche

04 maart 2019

18u04 0 Oudenburg Op korte termijn wordt het kruispunt van de Ettelgemsestraat en Karpelhofstraat, vlak voor woonzorgcentrum Riethove, heringericht met een rotonde.

“We merken dat er in de Ettelgemsestraat vaak te snel wordt gereden”, merken burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en schepen Gino Dumon (sp.a) op. “Met een nieuwe verkaveling bij de Bellerochelaan in de maak, zal het er allicht niet beter op worden. Willen we die snelheid naar beneden halen, moeten we ingrijpen.” Op korte termijn wordt er dus een rotonde ingericht. Aan de kant van woonzorgcentrum Riethove wordt een verbreding aangebracht. Daardoor moeten bestuurders, komende uit het centrum van Oudenburg richting deelgemeente Ettelgem, afremmen en een lichte knik nemen. Bovendien worden er haaientanden aangebracht voor wie uit elke mogelijke richting komt.

Voor de zomer?

“Vermoedelijk in april al komt er een proefopstelling en volgt er een evaluatie”, vervolgen Dumarey en Dumon. “Maar de aanleg zou daarna vrij snel kunnen gebeuren. We kosten worden geraamd op zo’n 5.000 tot 6.000 euro. Tijdens de werken zullen we proberen om de hinder te beperken. Het verkeer kan worden omgeleid langs de Karpelhofstraat en éénrichtingsverkeer zou mogelijk moeten blijven.” Nu al is het vluchtheuveltje in de Karpelhofstraat verwijderd.

Voorrangsregel afschaffen?

Veel bestuurders zijn er zich echter niet van bewust dat er in de Ettelgemstraat voorrang van rechts moet gegeven worden. “We bekijken momenteel het ruimere mobiliteitsplaatje van de stad. Een van de pistes die we bekijken, is het afschaffen van die voorrangsregel in de straat", besluiten de mandatarissen.