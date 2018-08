Komst Okay stapje dichterbij 09 augustus 2018

02u44 0 Oudenburg Het schepencollege verleent een socio-economische vergunning aan de Colruyt-Groep. Die vergunning maakt de bouw van een vestiging van OKay mogelijk. Dat laat burgemeester Peter Velle (CD&V) weten. "Dit betekent niet dat de supermarkt er effectief komt, maar daarmee wordt wel een belangrijke voorwaarde vervuld."

"Op de locatie in de Ettelgemsestraat 96 is nu plantencentrum De Vrijboom gevestigd. De bestaande bebouwing kan afgebroken worden voor de bouw van een nieuw handelsgebouw met parking en groenaanleg, na het bekomen van een omgevingsvergunning." Het ontwerp van het project voorziet een buurtsupermarkt van zo'n 650 vierkante meter op een perceel van 1.689 vierkante meter met 57 parkeerplaatsen en acht fietsenstallingen. "De inplanting van een supermarkt op de as Oudenburg-Ettelgem past in de visie van het stadsbestuur omtrent een kernversterkend centrumbeleid en de versterking van het handelsapparaat. De grootte van de supermarkt past in de omgeving", aldus nog de burgemeester. 25 meter verderop bevindt zich ook een bushalte waar lijn 22 Oostende-Westkerke, lijn 54 Oostende-Brugge en lijn 82 Oostende-Oudenburg halt houden. In de supermarkt zouden twaalf mensen aan de slag kunnen. OKay zou per dag één levering ontvangen volledig op eigen terrein.





In Oudenburg klinkt al langer de vraag naar een extra supermarkt. De stad met bijna 10.000 inwoners heeft nu met Spegelaere slechts één supermarkt. Ter vergelijking: de Ichtegemse deelgemeente Eernegem, die zo'n 7.000 inwoners telt, heeft drie supermarkten, en Koekelare met haar 8.000 inwoners zelfs vijf supermarkten. "Dit collegebesluit is een eerste, positieve stap", reageert Anthony Dumarey van oppositiepartij Open Vld. "Maar we hopen dat het vlak voor de verkiezingen niet alleen bij aankondigingspolitiek blijft. Er moet nog een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt en pas daarna kan een bouwvergunning volgen. We moeten dus echt geen supermarkt verwachten binnen het jaar." (TVA)