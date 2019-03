Kom meer te weten over het Romeinse verleden van de stad tijdens aperitiefvoordracht Timmy Van Assche

12 maart 2019

Op zondag 31 maart komt landmeter-expert Jan De Graeve spreken over Romeinse landmeetkunde.

De Romeinse landmeters hebben in grote mate bijgedragen tot de inplanting, de voorbereiding en bouw van een wegennet, dat symbool staat voor de macht van het Romeinse Rijk. Tijdens de voordracht kom je meer te weten over de instrumenten die de landmeter gebruikte, de centuriatio en het kadaster en het inrichten van wegen en andere grote infrastructuur. Die waren ook van belang voor Oudenburg. Na de lezing kan je gezellig napraten bij een aperitief. Tickets kosten 5 euro, aperitief inbegrepen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via 059/56.84.00 of via ram@oudenburg.be. Afspraak om 10 uur in cultuurcomplex Ipso Facto in de Marktstraat 25.