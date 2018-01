Koen Bultinck weg bij Vlaams Belang 26 januari 2018

02u55 0 Oudenburg Provincieraadslid Koen Bultinck (53) uit Diksmuide stapt uit Vlaams Belang en zetelt het laatste jaar in de provincieraad als onafhankelijke.

"Als pure Vlaams nationalist heb ik het steeds moeilijker met het simplistisch anti-islamtaalgebruik van de partij Vlaams Belang", reageert Bultinck.





"De maatschappelijke problemen verdienen ernstige antwoorden. Daarom besloot ik uit de partij te stappen en me als onbezoldigde idealist in te zetten voor de Vlaamse Beweging. Ik geniet al van mijn parlementair pensioen dus ik ben geen loonslaaf meer. Ik zeg de politiek vaarwel. Of er voor de gemeenteraadsverkiezing een lijst van Vlaams Belang zal zijn, is nog niet duidelijk", zegt hij.





Koen Bultinck was van 1999 tot 2010 Vlaams volksvertegenwoordiger, zetelde in de gemeenteraad van 2006 tot 2012 en in de provincieraad sinds 2012.