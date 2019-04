Knap staaltje recyclage: omgewaaide boomstam krijgt inkepingen en is nu fietsrek

Timmy Van Assche

08 april 2019

19u02 3 Oudenburg Op de hoek van de Dorpsstraat en de Klokkeput in Ettelgem werd het eerste ecologische fietsrek geplaatst. Ook bij het gerenoveerde KSA en KSJ-lokaal in Westkerke komt een dergelijk rek.

“Samen met de stadsdiensten wordt gekeken om op nog plaatsen in onze stad deze fietsrekken te plaatsen”, vertellen burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en milieuschepen Gino Dumon (sp.a). Op geregelde tijdstippen moeten bomen gerooid worden en met de carnavalsstorm begin maart zijn ook heel wat oude bomen gesneuveld. In plaats van ze te verzagen of versnipperen, werden er inkepingen gemaakt. “We springen creatief om met onze middelen en met het beschikbare materiaal”, zegt Dumarey. “Vandaar dat we het een fantastisch idee vonden van medewerker Marc Deboysere van onze groendienst om de boomstammen te hergebruiken tot een ecologisch fietsrek. Ze ogen niet alleen mooi, maar ze zijn ook 100 procent duurzaam. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan het milieu.” De stad wil op die manier ook inwoners overtuigen om vaker de fiets te nemen. “Vooral voor kleine, korte verplaatsingen binnen Oudenburg moeten we het fietsgebruik aanmoedigen”, voegt Dumon eraan toe. “Het zou geen probleem mogen zijn om je fiets veilig op te bergen in de onze stad. Deze ecologische fietsrekken zijn een mooie stap vooruit.”