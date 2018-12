Kinderdagverblijf tekent met krijt zélf zebrapad op rijbaan Timmy Van Assche

22u38 0 Oudenburg De medewerkers van kinderdagverblijf Ukkie & Co, in de Gistelsesteenweg in Westkerke, tekenden zelf een zebrapad op de rijbaan. Hiermee vragen ze meer aandacht voor verkeersveiligheid.

Het kinderdagverblijf ligt officieel in de bebouwde kom en langs de Gistelsesteenweg mag je dus officieel 50 kilometer per uur rijden. Maar de medewerkers van Ukkie & Co merken op dat veel automobilisten toch nog te snel rijden. Het zou volgens hen gevaarlijke situaties opleveren, vooral wanneer ouders hun kindje komen oppikken. Daarom namen ze enkele krijtjes ter hand en tekenden ze zélf een zebrapad op de weg vlak voor de deur. Een statement dat kan tellen. Eerder al zorgde het stadsbestuur van Oudenburg voor twee fluorescerende figuurtjes met vlaggetjes langs de weg, de zogenaamde Veilige Victors. Maar de crèche is vragende partij voor meer verkeersveilige maatregelen in de vorm van een zebrapad. Het stadsbestuur heeft oren naar het voorstel en kaartte de situatie aan bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor provinciewegen zoals de Gistelsesteenweg.