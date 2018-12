Kinderdagverblijf tekent met krijt zebrapad op rijbaan: “Niet alleen voor onszelf, ook voor andere kinderen in de buurt” Timmy Van Assche

06 december 2018

10u19 0 Oudenburg De medewerkers van kinderdagverblijf Ukkie & Co, in de Gistelsesteenweg in Westkerke, tekenden zelf een zebrapad op de rijbaan. Hiermee vragen ze meer aandacht voor verkeersveiligheid. “Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere kinderen in de buurt.”

Het kinderdagverblijf, dat veertien jaar bestaat en zich dagelijks over zestien kindjes ontfermt, ligt officieel in de bebouwde kom. In de Gistelsesteenweg mag je dus officieel 50 kilometer per uur rijden. Maar de medewerkers van Ukkie & Co merken op dat veel automobilisten regelmatig te snel rijden. Dat levert soms gevaarlijke situaties op, vooral wanneer ouders hun kindje komen oppikken. Daarom namen de crèchemedewerkers enkele krijtjes ter hand en tekenden ze zélf een zebrapad op de weg vlak voor de deur. Een statement dat kan tellen. “Onlangs nog werd een tienermeisje op haar fiets aangereden”, vertelt Melissa Stevelinck. “We tekenden het zebrapad in krijt niet alleen voor de kinderen en bezoekers van onze crèche. Vlak hiernaast is er nog een klein steegje die veel middelbare scholieren gebruiken om van Westkerke naar Gistel te rijden. Er doen zich soms gevaarlijke situaties voor wanneer ze de baan willen oversteken. Dit is een algemeen statement.” Intussen laten ook enkele ouders van zich horen. “Ik mag er niet aan denken dat er iets met de kindjes zou gebeuren. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, wordt er maar beter een zebrapad aangelegd alvorens er een zwaar accident gebeurt.”

Deze middag overleg

Eerder al zorgde het stadsbestuur van Oudenburg voor twee fluorescerende figuurtjes met vlaggetjes langs de weg, de zogenaamde Veilige Victors. Maar de crèche is dus vragende partij voor meer verkeersveilige maatregelen in de vorm van een zebrapad. “Uiteraard hebben wij oren naar de vraag van de crèche. Verkeersveiligheid staat ook bij ons hoog op de agenda”, vertelt burgemeester Peter Velle (CD&V). “Alleen, niet het stadsbestuur, maar het Agentschap Wegen en Verkeer is bevoegd voor de Gistelsesteenweg. Er komt veel meer bij de aanleg van een zebrapad kijken dan enkel een verfpot en kwast bovenhalen. Het AWV hanteert enkele regels. Zo mag er geen extra zebrapad aangelegd worden binnen een afstand van honderd meter met een ander zebrapad. En dat is hier in Westkerke wel het geval. Deze middag is er overleg gepland tussen het stadsbestuur en AWV, we zullen moeten afwachten welke oplossingen er uit de bus komen.”