Kerk van Roksem krijgt tegen 2024 andere functie Timmy Van Assche

27 februari 2019

19u24 0 Oudenburg Tegen 2024 zal de Sint-Michielskerk van Roksem een andere functie krijgen. Het stadsbestuur wil samen met (toekomstige) inwoners een nieuwe bestemming bespreken.

De kerk van Roksem kent aardig wat geschiedenis. De zaalkerk met klokkentoren werd gebouwd in 1964, maar de parochie zelf behoort tot de oudste van Vlaanderen. Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V) polst nu naar de toekomst van de kerk. “Stads- en kerkbesturen kunnen een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van een parochiekerk”, zegt Velle. “Het Projectbureau Herbestemming Kerken bepaalt hierbij aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties een haalbaar herbestemmingsproject. De deadline voor het indienen van projecten is 15 april, maar zal het stadsbestuur voor de Roksemse kerk een dossier indienen?”

2024

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) repliceert. “De subsidies waarvan sprake dekken slechts voor de helft de totale kost, wat betekent dat het voor onze stad een hoge investering zou zijn die we nu niet kunnen dragen. We willen geen dertig verschillende projecten opstarten die ons geld kosten, maar niks opleveren. We gaan wel met de betrokken actoren samenzitten om tot een consensus te komen. In het kerkenplan is bepaald dat de kerk van Roksem tegen 2024 niet langer de functie van kerk zal hebben. In het achterhoofd houdende dat Roksem door verschillende investeringen en verkavelingsprojecten in de toekomst enorm zal groeien, is het opportuun om samen met de inwoners te bekijken welke bestemming we aan de kerk kunnen geven. Er zullen zich nog wel mogelijkheden aanbieden om in te schrijven op haalbaarheidsstudies.”