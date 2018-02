Jongetje (2) lichtgewond bij ongeval 05 februari 2018

02u40 0

In Plassendale in Oudenburg zijn zaterdagnamiddag even na 15.30 uur een 27-jarige vrouw uit Anzegem en 28-jarige vrouw uit Oudenburg met hun auto's tegen elkaar gebotst. De Oudenburgse en haar 2-jarige passagier werden met lichte verwondingen naar het AZ Damiaan in Oostende overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van het wegdek te verwijderen. (SDVO)