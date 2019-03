Jeugdhuis ‘t Scharnier stelt bestuur voor: “Ook nieuwe events op programma” Timmy Van Assche

21 maart 2019

18u19 0 Oudenburg Het bloeiende jeugdhuis ‘t Scharnier in de Hoogstraat heeft zijn bestuur voorgesteld. “We pakken uit met enkele bekende evenementen, maar ook met een volledig nieuwe fuif.”

Kern van het bestuur zijn voorzitter Ine Van Laeken, secretaris Pieter Vanneste, ondervoorzitter Catoo Vanhooren en penningmeester Leena Frederix. Ester Desmit, Yentl Wittesaele, Anaïs Declerck en Jonas Roose vervolledigen het team als bestuurslid. Het jeugdhuis, dat een absolute trekpleister is in de stad, heeft een duidelijke missie. “Onze doelstelling is om de jongeren - maar ook niet-zo jongeren - een leuke, veilige plek te bieden waar ze in het weekend rustig iets kunnen drinken of een vet feestje kunnen bouwen. Met onze evenementen willen we proberen om de vaste evenementen, zoals ODB Beach en de grote rommelmarkt, te behouden. Maar we durven ook vernieuwen. Op vrijdag 5 april organiseren we bijvoorbeeld een galaballenbadfuif. Dit is een geheel nieuwe organisatie om alle jongeren in Oudenburg een fijne avond te geven. We willen zeker dat iedereen zich welkom voelt. Als iemand zich wil aansluiten aan ons team dan zullen wij die met open armen ontvangen.”