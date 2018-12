Jeugdhuis ‘t Scharnier open voor blokkende studenten Bart Boterman

18 december 2018

17u44 0 Oudenburg De deuren van jeugdhuis ‘t Scharnier in Oudenburg zijn sinds deze morgen opnieuw open gegaan voor blokkende studenten. Wie binnenkort examens heeft, kan voortaan elke weekdag tot aan het einde van de kerstvakantie in JOC ‘t Scharnier op de Zuidpoort in Oudenburg terecht, tussen 8 uur en 12 uur en 13 uur tot 18 uur.

“Vorig jaar was studeren in ‘t Scharnier een succes. Niet dat het een overrompeling was, maar alle aanwezige studenten waren tevreden. We konden elkaar controleren, werkten in stilte en lieten ons niet afleiden. Samen een pauze nemen is veel leuker dan alleen”, zegt voorzitster Ine Van Laeken. Daarom besloot het bestuur om het jeugdhuis opnieuw open te stellen. Maar dit jaar enkel tot het einde van de kerstvakantie en niet meer tijdens de examens.

“Want dan bleven meer studenten op kot in Leuven, Gent of Brussel. Bovendien was de muziekschool bij de buren in de namiddag opnieuw gestart. Toen was het toch iets moeilijker concentreren”, aldus Ine. Het jeugdhuis telt een twintigtal plaatsen om te studeren. “Er is tevens koffie, water en frisdrank voorzien, aan Scharnierprijzen”, voegt de voorzitster eraan toe.