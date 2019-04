Jeugdhuis ‘t Scharnier laat 18.000 ballen leveren voor ‘galaballenbadfuif’ Bart Boterman

14u20 1 Oudenburg ‘t Scharnier in Oudenburg is een jeugdhuis met ballen. 18.000 stuks om precies te zijn. ‘t Scharnier pakt vanavond namelijk uit met een opvallende ‘galaballenbadfuif’. “We wilden af van het achterhaalde concept van een galabal, dus voegden we er een ballenbad aan toe. Het is eens iets anders”, zegt voorzitster Ine van Laeken. Er wordt heel wat volk verwacht.

JOC ‘t Scharnier staat gekend voor zijn opvallende evenementen zoals het jaarlijkse ODB Beach, waarbij het jeugdhuis omgetoverd wordt tot een strand met 30 kubieke meter zand. Dit keer geen zand, maar wel enorm veel ballen. “De helft van ons jeugdhuis is sinds donderdagavond ingepalmd door het ballenbad, dat zo’n 40 centimeter hoog is. Vier DJ’s staan in voor de muziek. Het concept is simpel. Kom in pak of galakleren, spring in het ballenbad en laat je gaan op de muziek”, aldus voorzitster Ine. De inkomprijs bedraagt 3,5 euro.

Fun wordt het in elk geval, maar of alle pakken en galakleren het zullen overleven, is een andere vraag. Meer info over het opvallende evenement via deze link.