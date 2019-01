Jeugddienst organiseert spontaan reuze sneeuwballengevecht in Abtspark Timmy Van Assche

23 januari 2019

17u50 0 Oudenburg De onverwacht vele sneeuwval van vanochtend zette de jeugddienst aan om spontaan een sneeuwballengevecht te organiseren in het Abtspark, bij cultuurzaal Ipso Facto.

“Kom af met al je vrienden, broers en zussen”, luidde de oproep op sociale media. En die kreeg veel gevolg. “Toen ik deze morgen naar buiten keek en het prachtig witte tapijt zag, wou ik onmiddellijk iets organiseren voor de kinderen. Super dat er op een woensdag zoveel sneeuw is gevallen, want nu kon iedereen zich echt eens uitleven - da’s toch nog iets anders dan op een dinsdag. We lanceerden het idee deze morgen op onze Facebookpagina en we merkten onmiddellijk het grote enthousiasme van de inwoners”, zegt jeugdcoördinator Niko Lebeke. Zo’n 60 tot 70 kinderen daagden op om flinke sneeuwballen naar elkaar te knallen. Maar er werd ook gerold en gedold dat het een lieve lust was, zoals van een heuveltje in het park naar beneden donderen of een sneeuwman maken. Het initiatief lokte enorm veel leuke reacties uit van jong én oud. “We zijn zelf verrast van de grote opkomst”, vertelt Stephanie De Blauwe van de dienst communicatie. “De actie werd in korte tijd meegedeeld, maar werd vlotjes opgepikt door de plaatselijke scholen, kinderopvang, ouderraad en zelfs handelaars. We mogen dus spreken van een geslaagde actie en vooral een leuke middag.”

Inspelen op moment

“Ik vind het fantastisch hoe de jeugddienst meteen een evenement organiseert wanneer de omstandigheden daarom vragen”, zegt jeugdschepen Jaak Lingier (Open Vld). “Ik zag heel wat kinderen een zeer leuke middag hebben, de kou kon hen duidelijk niet deren. De ouders konden zich opwarmen bij koffie en chocomelk in de cafetaria van ipso facto. Onze stadsdiensten hebben dit fantastisch georganiseerd.”

Funtour

Vanaf maart start de jeugddienst voor het tweede jaar op rij met de Funtour. Elke eerste woensdag van de maanden maart, mei, juni, september en oktober zetten enkele animatoren een plaats in Oudenburg op stelten. Dankzij de ruime sneeuwval werd dus al een voorproefje ingelast.” Op de Facebookpagina van de stad kom je telkens te weten welke speciale activiteit er gepland staat voor de volgende editie. Bij regenweer gaat de Funtour niet door, maar wordt deze uitgesteld tot de volgende woensdag van die maand.