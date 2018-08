Inwoners vangen zieke vluchtelingen op RITA (62) LEGT TWEE MEISJES VAN 16 EN 17 TE SLAPEN, EENTJE IS ZWANGER BART BOTERMAN

09 augustus 2018

02u44 0 Oudenburg Rita Vandenberghe (62) en André Vandekerckhove (75) kunnen de situatie met de vluchtelingen in hun stad niet langer aanzien. Ze vangen twee zieke meisjes van 16 en 17 uit Eritrea op. Eén is zwanger. Andere vluchtelingen voorzien ze dagelijks van water, brood en beleg.

Elke dag rond 20 uur gaan Rita en André met voedsel en water richting de autosnelwegbrug in de Westkerkestraat in Oudenburg. Daar schuilen de vluchtelingen vlak bij de snelwegparking Westkerke in de hoop een vrachtwagen richting Engeland te vinden. "We hebben met hen te doen. Ze zijn getraumatiseerd door wat ze onderweg meemaakten en zijn verzwakt door hun lange reis en slechte voeding. Hen eten en water bieden, is het minste wat we als mens kunnen doen. De vluchtelingen zijn ons dankbaar", vertelt Rita. Thuis legt ze al een week twee meisjes uit Eritrea van 16 en 17 te slapen.





Arts gevraagd

"Ze zijn ziek en bovendien is een van de meisjes zwanger. Omdat het CAW gesloten is, lieten we een arts van Dokters van de Wereld komen om hen te verzorgen. Wat moeten we dan doen? Hen laten verkommeren in een veld?", zegt André. Gisteren waren nog vier vermoeide jonge mannen uit Eritrea, tussen de 18 en 25 jaar, aanwezig bij Rita. Ze kwamen er om aan te sterken. Ze zijn allemaal al tot vijf jaar op de vlucht, op zoek naar een beter leven.





Vechtpartij

Dat er plots tientallen vluchtelingen in het Oudenburgse straatbeeld opduiken, baart wel veel inwoners zorgen. "Dat kan ik begrijpen, maar velen kennen hun situatie niet. De vluchtelingen zijn hier niet voor hun plezier en willen buurtbewoners geen kwaad doen. Ze willen enkel in Engeland raken, al proberen we hen te overtuigen om hier asiel aan te vragen", gaat Rita verder. Dat het maandagnacht tot een vechtpartij kwam tussen twee groepen vluchtelingen, waarbij een 31-jarige Soedanees in levensgevaarlijk gewond raakte, vergemakkelijkt de situatie niet. "Natuurlijk betreuren we dat. De Eritreeërs zijn hier al enkele weken en wachten op een geschikte vrachtwagen. Plots wilde een recent aangekomen groep van een andere nationaliteit hun plaats innemen en kwam het tot een confrontatie. Sommigen vluchtten in een paardenstal, anderen drongen tuinhuizen binnen op zoek naar spullen om zich te verdedigen. Het valt niet goed te praten, maar misschien te begrijpen", aldus Rita en André. "We helpen de vluchtelingen trouwens niet alleen, want een tiental andere, bezorgde Oudenburgenaars doen mee."





Hoe dan ook wil de politie de situatie oplossen. Gisteren werden 66 vluchtelingen opgepakt in Jabbeke en werden ze verzocht te vertrekken. Volgens Kris Depovere zit een gelijkaardige actie in Oudenburg eraan te komen, maar wanneer is niet duidelijk.