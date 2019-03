Intensieve snoeiwerken nabij snelwegparking Westkerke moet transmigranten weghouden Timmy Van Assche

18 maart 2019

18u32 0 Oudenburg Langs de E40, in de Water- en Merelstraat, is het Agentschap Wegen en Verkeer begonnen met grootschalige snoeiwerken. In de dichtbegroeide bermen verstoppen zich namelijk transmigranten.

De twee straten bevinden zich op een steenworp van de drukke snelwegparking van Westkerke. Transmigranten verstoppen er zich regelmatig in de bermen vlak naast de autostrade. Ze wachten er het goeie moment af om naar de snelwegparking te snellen in de hoop daar aan boord van een vrachtwagen te klimmen die richting Engeland trekt. In het dichte struikgewas blijven ze uit het zicht van de politiediensten. Het stadsbestuur heeft intens gelobbyd om de snoeiwerken als maatregel erdoor te krijgen. Eind januari nog was er overleg tussen de stad en de kabinetten van ministers Maggie De Block (Open Vld) en Ben Weyts (N-VA). “De politie patrouilleert er elke dag, maar als er een onbekend aantal transmigranten er zich verstoppen, is het voor de veiligheidsdiensten gevaarlijk werken", benadrukt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Vooral in de lente- en zomermaanden, wanneer het struikgewas groen is, kunnen mensen zich ophouden in de bermen zonder gezien te worden.” De werken begonnen maandagochtend en zullen nog een hele week duren. De operatie wordt dit najaar herhaald. “Het gaat om twee bermstroken van telkens vijfhonderd meter die intensief worden gesnoeid. Let wel, het gaat niet op kaalslag. Niet alle bomen worden weggenomen, zodat er toch nog wat groen overblijft”, benadrukt schepen van milieu Gino Dumon (sp.a). Opvallend: toen de werken begonnen, liepen verschillende transmigranten uit de bosjes.

Sanitair blok

Intussen is ook een openbaar onderzoek lopende voor een omgevingsvergunning om een sanitair blok te plaatsen op de snelwegparking. “Het is de bedoeling om dit voorjaar met de bouw van het sanitair blok te starten, zodat de hygiënische toestand op de site drastisch verbeterd zal worden", wist Dumarey nog mee te delen. “Verder wordt in 2020 een nieuwe concessie uitgeschreven voor de parkings van Jabbeke als Westkerke samen. Dit zou een grote stap vooruit moeten zijn voor de veiligheid op beide sites.”