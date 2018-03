Inscansessie moet beeldend erfgoed bewaren 15 maart 2018

Oudenburg wil haar beeldend erfgoed zo goed mogelijk bewaren. Voor het eerst organiseerde Erfgoedkring 8460 en het stadsbestuur dan ook een inscansessie. Waardevolle foto's, tekeningen, affiches en postkaarten over Oudenburg of deelgemeenten werden in cultuurcentrum Ipso Facto ingescand en voorzien van een beschrijving. De beelden worden binnenkort gepubliceerd op de digitale beeldbank www.souvenhiers.be. "Een vijftiental inwoners kwam opdagen met honderden items. Mensen gingen -spontaan aan de praat over wie en wat op hun foto's staat", vertelt Koenraad Blontrock van Erfgoedkring 8460. "Het lastigste werk was het voorzien van een correcte fotobeschrijving. Het belangrijkste is dat de beelden niet verloren gaan. We plannen nog inscansessies, vermoedelijk een viertal per jaar."





(TVA)