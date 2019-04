Inbrekers stelen laptops en draadloos internetsysteem van school: “Lessen kunnen amper normaal doorgaan, leerlingen onder de indruk” Bart Boterman

01 april 2019

14u08 0 Oudenburg Inbrekers hebben afgelopen weekend toegeslagen in de Vrije basisschool Heilige Familie in Oudenburg. De dieven ontvreemdden laptops en het hele systeem van draadloos internet, alles samen zo’n 5.000 euro waard. “Ons volledig systeem met smartboards ligt plat. De lessen kunnen amper normaal doorgaan”, getuigt directeur Sabine Biebauw. “Onze leerlingen zijn sterk onder de indruk.”

De leerkrachten van de basisschool in het Stedebeekpad merkten de inbraak maandagmorgen vroeg op. Volgens de politie Kouter braken de dieven binnen via de opvang om vervolgens een tussendeur naar een lokaal open te breken. “De inbrekers hadden enkel interesse in elektronica, gezien ze enkele spaarpotjes zelfs lieten staan. Zes laptops, die door de leerlingen worden gebruikt in de lessen, zijn gestolen, net zoals een laptop van een klastitularis. Daarnaast werd het hele systeem van draadloos internet uitgetrokken en meegenomen. Op zowel educatief als financieel vlak is dit een serieuze tegenslag”, getuigt directeur Sabine Biebauw.

“De ouderraad is erg betrokken in de werking van onze school. Met tal van activiteiten zoals de jaarlijkse quiz is geld in het laatje gebracht om laptops en educatieve programma’s aan te kopen. Al dat mooie werk van de ouders is nu teniet gedaan. Erg jammer”, gaat de directeur verder. De leerkrachten zitten ook met de handen in het haar. “De lessen worden aan de hand van smartboards gegeven, maar het hele systeem ligt plat. Het is improviseren. Teruggrijpen naar het krijt lukt ook niet gezien we geen krijtborden meer hebben. Veel lessen zijn bovendien interactief met laptops, maar ook dat is niet meer mogelijk. Daarnaast zijn we heel wat educatieve programma’s kwijt”, aldus de directeur.

Leerlingen onder de indruk

De politie kwam ter plaatse en dat ontging niet aan het oog van de 200 leerlingen. “We hebben onze leerlingen verteld wat er is gebeurd, maar bij het zien van de politie waren velen toch sterk onder de indruk. Bovendien mogen ze enkele klassen niet binnen omdat het labo nog komt voor een sporenonderzoek”, getuigt directeur Biebauw. De paasvakantie begint over een week. Ze hoopt dat het computersysteem na de vakantie opnieuw optimaal werkt.

“De inbraak is een dikke streep door het budget van de school. Het was dankzij de ouderraad dat we al dit materiaal konden kopen. Hoe we de verliezen zullen financieren, valt nog te bezien. We moeten in elk geval dezelfde onderwijskwaliteit kunnen aanbieden als voor de inbraak ”, besluit Sabine Biebauw.