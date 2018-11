Inbrekers slaan overdag toe 07 november 2018

02u23 4

Oudenburg





In de Molenweg in Gistel is maandag overdag ingebroken in een woning. Dat stelden de bewoners bij thuiskomst rond 19 uur vast. Volgens de politie werd achteraan de woning een schuifraam opengebroken.





De inbrekers doorzochten de woning en gingen met juwelen aan de haal. De politie liet het labo ter plaatse komen voor een sporenonderzoek. Ook in de Scharstraat in Oudenburg probeerden inbrekers maandag in de loop van de dag in een woning binnen te dringen, stelden de bewoners iets voor 20 uur vast. De achterdeur en een schuifraam werden geforceerd, maar de daders raakten niet binnen. De politie vorderde eveneens het labo voor een sporenonderzoek. Mogelijk gaat het om dezelfde daders, aangezien beide feiten in dezelfde tijdsperiode gebeurden. Er is een onderzoek opgestart. (BBO)