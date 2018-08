Inbraak via plat dak 10 augustus 2018

In de Stationsstraat in Oudenburg werd woensdag ingebroken in een woning. Een of meerdere inbrekers klommen via de tuinmeubelen en de vensterbank op het platte dak. Via een slaapkamer drongen ze de woning binnen. Volgens de politie werd het hele huis doorzocht. De inbrekers gingen aan de haal met auto-onderdelen, drie smartphones, een tablet, geld en drank. De inbraak werd rond 21.30 uur vastgesteld door de bewoners en gebeurde overdag. (BBO)