Inbraak in woning 12 maart 2018

In de Waerevaartstraat in Westkerke werd zaterdagavond een inbraak vastgesteld in een woning. De dieven hadden een zijraam van de woning opengepraamd en doorzochten binnen alle vertrekken. Het is nog niet duidelijk wat er gestolen werd. (JHM)