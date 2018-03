Inbraak in woning 24 maart 2018

02u45 0

In een huis langs de Polder in Oudenburg, de straat aan de noordkant van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, is donderdagnacht ingebroken. Volgens de politie betraden de inbrekers de woning via de achterzijde door een raam in te slaan. Binnen werd nog een deur naar de woonkamer geforceerd en vervolgens doorzochten de inbrekers de volledige woning. De precieze buit is nog niet bekend. (BBO)