Inbraak in Weeshuisstraat 10 augustus 2018

02u44 0

In de Weeshuisstraat in Oostende werd woensdagnacht ingebroken in een woning. Een dief ging binnen langs een poortje en forceerde de achterdeur. Enkele lades van kasten bleken doorzocht. De inbreker ging aan de haal met twee oude laptops, een fotocamera en een brieventas. De politie startte een onderzoek op. (BBO)