Inbraak in voertuig 03 mei 2018

In de Ettelgemsestraat in Oudenburg werd op dinsdag ingebroken in een personenwagen. De zijruit en achterruit van de auto werden ingeslagen en de dief nam een brieventas met inhoud mee. De eigenaar van de wagen deed aangifte bij de politie. (BBO)