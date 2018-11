In tien jaar tijd 48.000 bezoekers voor Romeins Archeologisch Museum 22 november 2018

02u24 0 Oudenburg Het Romeins Archeologisch Museum (RAM) bestaat tien jaar en blijft goede bezoekerscijfers voorleggen. In het bestaan van het museum kwamen zowat 48.000 bezoekers een kijkje nemen. In het jaar 2017 waren er 5.970 bezoekers. Dit jaar zal dat cijfer lager liggen omdat er geen grote thematische tentoonstelling werd ingericht.

"Oudenburg staat bekend voor de jaarlijkse rommelmarkt, maar vooral voor het RAM", vertelt archeoloog Wouter Dhaeze. "In de marge van ons museum organiseren we ook een Romeins weekend dat duizenden bezoekers lokt. Op inhoudelijk vlak stellen we een belangrijke collectie met laat-Romeinse objecten tentoon. Zilveren en gouden mantelspelden en skeletten zijn enkele van onze pronkstukken. We schrijven als enige in België een duidelijk verhaal: bij ons komt het Romeinse kamp en leger uitgebreid aan bod, met de focus op Oudenburg en de kust. Andere musea presenteren soms een overdaad aan info die teruggaat tot de prehistorie."





Het RAM lokt vooral schoolbezoeken en een kwart individuele bezoekers. "Terwijl we voorheen vooral bezoekers uit West- en Oost-Vlaanderen hadden, zien we nu ook mensen uit Vlaams-Brabant en Antwerpen naar Oudenburg afzakken", aldus Dhaeze. Toch moet het museum meegroeien met zijn tijd. "We blijven achter de schermen hard werken. Niet alleen bouwen we de collectie uit, we zetten in op digitalisatie van onze stukken en meer workshops." (TVA)