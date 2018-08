In Jabbeke slapen transmigranten tussen de graven 08 augustus 2018

02u44 0

Ook Jabbeke wordt de laatste weken opnieuw geconfronteerd met een grotere toestroom transmigranten in de dorpskern. Afgelopen weekend werden er zelfs enkele vluchtelingen slapend aangetroffen tussen de graven op het kerkhof aan de Sint-Blasiuskerk. "Ook in de kerk zelf werd al eens een groepje transmigranten opgemerkt", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). "In overleg met de pastoor hebben we dan ook besloten om de kerk voortaan af te sluiten als er geen diensten plaatsvinden. We willen immers niet dat er tentenkampen ontstaan in de gemeente, of toestanden zoals in Zeebrugge." Ook op andere plaatsen veroorzaakten de vluchtelingen al overlast. Zo werd een huis in de Dorpsstraat al meerdere malen gekraakt en werd elektriciteit afgetapt van een elektriciteitskast naast de kerk. (SDVO)