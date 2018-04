Ignace Dereeper geeft in mei sjerp af CD&V-LIJSTTREKKER PETER VELLE GAAT ALS BURGEMEESTER NAAR KIEZER TIMMY VAN ASSCHE

02u51 0 Oudenburg Ignace Dereeper dient zijn ontslag als burgemeester van Oudenburg in. Peter Velle, die in oktober de CD&V-lijst zou trekken, wordt zonder ongelukken volgende maand al de nieuwe burgervader. "Tot de laatste seconde blijf ik aan de slag", zegt Dereeper.

Wat deze krant eerder al vermoedde, wordt nu bevestigd. In januari kondigde Ignace Dereeper (71) aan dat hij niet meer zou opkomen bij de verkiezingen in oktober. Schepen Peter Velle (46) werd aangeduid als lijsttrekker. Sinds 1989 is Dereeper onafgebroken burgemeester, maar dat tijdperk stopt eerder dan verwacht. Hij bood zijn ontslag aan bij de Vlaamse regering. Na alle wettelijke procedures, die voor 1 juni zijn afgerond, legt Velle de eed af als burgemeester. "Ik ben een echte partijman en wil dat de CD&V goed scoort", zegt Dereeper. "Volgens politicologen is het verstandiger om met een burgemeester als lijsttrekker naar de verkiezingen te trekken. Ik volg die visie. Deze beslissing heeft niks met mijn gezondheid te maken."





Versnelling hoger

In 1966 werd Dereeper al secretaris bij de CVP. Zijn eerste verkiezingen volgden in 1969, maar pas in 1977 pikte hij als schepen van Sport, Jeugd en Cultuur zijn eerste ambt op. Dereeper haalde in 2012 nog 1.850 voorkeurstemmen, opvolger Velle 1.054. "Peter is een prima opvolger: hij zit al de helft van zijn leven in de politiek en kent alle dossiers. Toen het besluit in januari viel dat ik geen lijsttrekker zou worden, was een vervroegd afscheid geen uitgemaakte zaak. Ik heb de afgelopen maanden diep nagedacht. Ik werk nog steeds élke dag keihard aan wel honderd dossiers en blijf dat doen tot de laatste seconde. Of ik nog op kiescampagne ga? Het kriebelt. Sinds 1968 heb ik geen enkele campagne gemist." In juni wordt Dereeper 72 jaar. "Ik blijf tot het einde van de legislatuur onder meer gemeenteraadslid. Daarna zien we wel. Ik wil alvast meer reizen en tijd doorbrengen met familie en vrienden." Peter Velle wordt over enkele weken de tiende burgemeester van Oudenburg sinds 1830. "Ik ben niet geschrokken van Ignaces persoonlijke besluit, want ik schrik niet snel. Dit is wel een mooie geste naar de partij toe. Ik ben al sinds mijn 23ste schepen en werk keihard voor Oudenburg. Als burgemeester zal ik nu nog een versnelling hoger schakelen. De komende maanden worden een boeiend inloopproces. Intussen pleit ik voor een serene overgang. Of er een afscheidsfeest voor Ignace komt, is nog niet besproken. Dat zullen we samen doornemen." De vrijgekomen plaats in het schepencollege wordt ingenomen door raadslid Isabelle Capelle (49), die in een vorige legislatuur al schepen was.