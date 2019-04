Iemand een boomstam als fietsrek? Verenigingen en particulieren mogen stad suggesties bezorgen Timmy Van Assche

12 april 2019

18u07 1 Oudenburg Iedereen die dat wil, mag de stadsdiensten contacteren met de vraag om in de buurt een ecologisch fietsrek - een boomstam met inkepingen - te plaatsen.

Nadat er begin deze maand in Ettelgem een eerste boomstam als fietsrek werd geplaatst, gingen de raadsleden tijdens de jongste zitting dieper op het concept in. Uit een vraag van raadslid Wietse Marchand (Open Vld) blijkt dat het stadsbestuur nog locaties in gedachten heeft om een fietsrek te plaatsen. “Ook bij speelpleintjes, speelpleinwerking de Tunne en natuurgebied Roksemput zullen we stammen van gekapte of omgewaaide bomen leggen en aanpassen naar een fietsrek”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Ook vanuit de jeugdraad werd een oproep gelanceerd naar meer soortgelijke rekken. Verenigingen en particulieren mogen trouwens suggesties bezorgen aan onze stadsdiensten. We zullen dan bekijken welke locaties al dan niet haalbaar zijn." Een plaats voorstellen kan via info@oudenburg.be. De technische diensten bekijken ook de mogelijkheid om fietsen te kunnen vastmaken aan de rekken, zo blijkt uit een vraag van raadslid Peter Velle (CD&V).