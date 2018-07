Huisdierensticker voor noodgevallen komt eraan 12 juli 2018

Onlangs lanceerde de Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een initiatief om in alle Vlaamse gemeenten een uniforme huisdierensticker voor noodgevallen te verspreiden.





Zo'n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het geval van een brand ook de huisdieren kunnen redden. Uit een mondelinge vraag van oppositieraadslid Romina Vanhooren (Open Vld) op de gemeenteraad van 28 juni blijkt dat ook Oudenburg de sticker gaat verspreiden.





Vanaf eind augustus zullen er 2.000 stickers te verkrijgen zijn bij de dienst burgerzaken op het stadhuis. Meer info zal nog verspreid worden via het stadsmagazine en sociale media. "Het is positief dat het stadsbestuur mee op de kar springt. 1 op 5 Vlaamse huishoudens heeft minstens één hond en 1 op 4 huishoudens minstens één kat. Met dit initiatief krijgen de hulpdiensten een beter zicht op het aantal dieren aanwezig in een woning", reageert Vanhooren.





