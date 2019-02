Horecazaak ‘t Steedje heropent: “Verse weeklunch en ‘s weekends heerlijke ontbijtjes met cava” Timmy Van Assche

13 februari 2019

18u08 0 Oudenburg In de Weststraat 8 heropent horecazaak ‘t Steedje met Claudia Quintens als nieuwe uitbater.

Morgen, op valentijnsdag, gaan de deuren van ‘t Steedje terug open. De zaak ligt op de parking van Speghelaere en het pand is ook eigendom van de supermarkt. Claudia Quintens staat aan het roer van de horecazaak. “Ik heb al ruim tien jaar ervaring opgebouwd in Oostende, Gistel (La Gare) en Koekelare (Vosmotje). In die laatste had ik nog een contract tot eind januari, maar op 20 januari werd de zaak getroffen door een brand. Ik heb er met plezier gewerkt, wat het afscheid dan ook erg pijnlijk maakte.”

Weeklunch en ontbijt

Claudia groeide in Oudenburg op. “Toen ik de kans kreeg om op mezelf te beginnen in mijn geboortestad, heb ik niet lang getwijfeld. De zaak was vroeger al bekend onder een andere naam, ‘t Geluk." De nieuwe uitbater pakt al meteen uit met enkele nieuwigheden. “Donderdag, tijdens Valentijn, serveer ik een lekker ontbijtbuffet. Voortaan zal je hier elke zaterdag en zondag vanaf 8 uur kunnen genieten van een heerlijk ontbijt (15 euro), wie dat wenst, krijgt er ook een glaasje cava bij (20 euro). Verder hebben we een weeklunch met soep en hoofdgerecht (13 euro). We werken enkel en alleen met verse producten. Op onze kaart pronken verder ook bijvoorbeeld steak en een vispannetje. Na de middag wordt de zaak omgetoverd tot een gezellige tearoom met wafels, pannenkoeken, beignets en verwenkoffie.” Op werkdagen is de zaak open van 9 tot 18 uur, in het weekend is 't Steedje een uur vroeger open. Dinsdag is de vaste sluitingsdag.

Thema’s

“In de toekomst wil ik ook thema-avonden organiseren, zoals een scampi-, spaghetti-, mossel- of ribbetjesavond”, zegt Claudia nog. “We zullen dit tijdig communiceren via Facebook. Ik ben alvast blij met deze nieuwe uitdaging. 't Steedje ligt vlakbij een druk bezochte supermarkt, heeft veel parking en een zonovergoten terras.” Info en reservaties: 0476/88.22.23.