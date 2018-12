Hijskraan valt pardoes op geparkeerde wagen Bart Boterman

05 december 2018

13u18 0 Oudenburg In de Hoogwegel in Oudenburg is een hijskraan omgevallen op een geparkeerde auto. Een arbeider (53) uit Meise was bezig met een balustrade voor een terras te verplaatsen, maar had daarbij de arm van de hijskraan niet genoeg ingeschoven.

De hoogtewerker begon te kantelen en voorbijgangers konden nog net uit de weg springen. Maar de Ford Fiesta van Filip Deplancke uit de Hoogwegel is vernield. “Ik was net in de supermarkt toen de buurvrouw belde met het nieuws”, vertelt Filip (51), militair van beroep. Hij ging meteen kijken.

“De arbeider kwam zich excuseren, maar dat verandert weinig aan het feit dat onze auto volledig stuk is. Het dak is geplooid en herstellen zal onmogelijk zijn. We hebben onlangs nog een nieuwe wagen gekocht, de Ford Fiesta was onze tweede auto, een wagen van tien jaar oud maar wel met slechts 60.000 kilometers op de teller. We kunnen het ons niet veroorloven om nu weer een nieuwe wagen te kopen. Maar mijn vrouw en ik moeten wel allebei op ons werk geraken”, aldus Filip.

Het wordt ongetwijfeld een verzekeringskwestie. “Maar ik denk niet dat die verzekering ons veel zal opleveren. De auto was niet zo veel meer waard. Maar we zullen een oplossing moeten vinden”, aldus Filip. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en sloot de straat af. De auto en de hijskraan zijn inmiddels getakeld.