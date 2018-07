Hier wordt u volgende week geflitst 28 juli 2018

De Lokale Politie Kouter houdt volgende week flitsacties op verschillende plaatsen in de zone. Zelf maakte ze drie locaties bekend. Zo staat de flitser woensdag opgesteld in de Koolaerdstraat in Gistel, donderdag langs de N367 (Brugsebaan, Nieuwpoortsesteenweg of Stationsstraat) in Gistel en zondag in de Stationsstraat in Oudenburg. Op andere onbekende locaties zijn eveneens flitsacties mogelijk. (BBO)