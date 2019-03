Heraanleg Zandvoordsestraat wordt opgenomen in meerjarenplanning, studiewerk al voor volgend jaar Timmy Van Assche

20 maart 2019

18u57 0 Oudenburg Het stadsbestuur neemt de heraanleg van de Zandvoordsestraat op in het meerjarenplan. In 2020 zou studiewerk worden uitgevoerd zodat er genoeg tijd is om subsidies aan te vragen vooraleer de werken in 2023 starten.

Deze legislatuur zou de Zandvoordsestraat grondig aangepakt worden. Dat meldt de meerderheid van Open Vld, N-VA en sp.a. “De heraanleg van deze straat wordt opgenomen in het meerjarenplan”, meldt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “De voetpaden zijn in slechte staat en de betonnen rijvakken zijn luid en zorgen voor meer trillingen. Het is de bedoeling is om het studiewerk in 2020 te laten gebeuren, zodat er op alle mogelijke fronten naar subsidies kan gezocht worden om uiteindelijk de werken in 2023 te laten uitvoeren. De Zandvoordsestraat moet een veiligere straat worden waar te snel rijden niet langer een optie is en waar het vooral veel leefbaarder is voor de inwoners.”

Doorsteek naar Groenedijkstraat

De mededeling over de Zandvoordsestraat komt er in navolging van een recente infovergadering met inwoners van de Zandvoordsestraat, Groenedijkstraat, Bredevoorde en Bredeweghe. Die kwam in navolging van de plannen om de Groenedijkstraat om te vormen tot een fietsstraat. “Zo’n zestig inwoners tekende present", vervolgt Dumarey. “Het is een duidelijk signaal aan het bestuur dat deze verkeerssituatie leeft onder de bevolking, we willen hier dan ook meteen mee aan de slag. Heel wat inwoners hadden opmerkingen en vragen, die deskundig door de politiecommissaris werden beantwoord. Samen met de inwoners werd beslist om van de Groenedijkstraat een fietsstraat te maken waar er 30 kilometer per uur geldt en fietsers niet ingehaald mogen worden. Op deze manier wordt het fietsverkeer aan de gevaarlijke Zandvoordsestraat onttrokken. Deze fietsstraat zal in het najaar van 2020 geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd worden.” Voorts zou er zeker één, misschien zelfs twee doorsteken komen van de Zandvoordsestraat naar de Groenedijkstraat.