Harmonie Sint-Cecilia strikt Gene Thomas voor groot jubileumconcert: “Enthousiasme is enorm” Timmy Van Assche

05 april 2019

14u52 0 Oudenburg Begin mei organiseert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een groot concert met als titel ‘Neerlandia - Hits uit de Lage Landen’. Naast lokaal talent staan ook JackoBond en Gene Thomas mee op de planken. De ticketverkoop is intussen gestart.

Sint-Cecilia bestaat maar liefst 65 jaar en wil haar verjaardag uitbundig vieren. Elk jaar organiseert de harmonie een fameus Lenteconcert, maar het nieuwe jubileumoptreden wordt groots opgevat. Voor een soortgelijk groot optreden moeten we al zeven jaar terug in de tijd. Onder de noemer ‘Neerlandia - Hits uit de Lage Landen’ worden dit keer gekende Nederlandstalige hits gebracht voor alle leeftijden. Nummers van Ann Christy, Ramses Shaffy, Flip Kowlier, Raymond van het Groenewoud en The Scene staan op de setlist. Opvallend: de nummers worden gebracht door zowel lokaal talent als bekende gezichten.

Talent en bekend

“Vijf jaar geleden stelden we een verbreding van de werking voorop en een nog grotere gedragenheid van de harmonie in de hele stad. Daar slagen we prima in met 65 topmuzikanten, een uit haar voegen barstend jeugdensemble én initiatieven als dit concert”, geeft voorzitter Peter Velle mee. De harmonie staat onder leiding van Arne Wintyn, het jeugdensemble wordt begeleid door Björn Blanckaert en lokaal zangtalent wordt gecoacht door Fien Trybou. Lokale talenten om in de gaten te houden zijn zangers Dries Vandenbussche, Merel Velle, Endrew Carvahlo Tulpin en Olivia Red, die onlangs haar eerste single uitgaf. Om het jubileumconcert extra cachet te geven, wist de harmonie Gene Thomas te strikken. Deze week zakte de bekende zanger af naar zaal Zuidpoort voor een eerste repetitie. “De sfeer zat er al meteen goed in”, zegt Gene. “Muziek maken, plezier hebben en voor ambiance zorgen; dat is waar we het voor doen. Ik merk enorm veel enthousiasme in deze zeer getalenteerde groep.” Thomas zal met de harmonie onder meer zijn eerste solohit ‘Voor haar’ brengen. Ook JackoBond, het alter ego van Riet Muylaert, staat mee op de planken.

Praktisch

Sporthal Ter Beke in de Bekestraat vormt op zaterdag 4 mei het decor. Tickets voor volwassenen kosten 20 euro, min-12-jarigen tellen 10 euro neer. Kaarten zijn beschikbaar bij klasseslager Jeroen en Anneleen (Hoogstraat 5), Electro Dewachtere (Marktstraat 18) en via veronique.deloof@telenet.be. Er zijn ook vip-tickets beschikbaar aan 65 euro, waarbij ook een uitgebreide receptie wordt aangeboden. Het concert start om 20 uur. Alle info: www.harmonieoudenburg.be.