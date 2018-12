Hallucinant: groep transmigranten zit verscholen in Nissans op autotruck op E40 Jelle Houwen Sanne Schelfaut

07 december 2018

13u49 899

Een Nederlandse trucker heeft gisteren hallucinante beelden gemaakt op de E40-snelweg tussen Veurne en Jabbeke. Ter hoogte van de snelwegparking in Westkerke passeerde Ingo Van Leeuwen uit Puiflijk nabij Nijmegen plots een autotruck die volgeladen was met splinternieuwe Nissans. Tot zijn stomme verbazing gingen de portieren van verschillende auto’s plots open en dicht. De trucker liet de autotruck opnieuw inhalen en maakte beelden van het opmerkelijk tafereel. “Je maakt ook vanalles mee in België. Zit je rustig te kijken naar nieuwe Nissans, zitten er al passagiers in”, zette de man op zijn Facebook.

“Ik zie regelmatig gekke dingen op de weg, maar dit is wel heel bizar. Ik zat op m’n gemakje achter het stuur naar die nieuwe auto’s te kijken, toen plotseling een van de portieren openging en een man begon te zwaaien. Ik schrok me een hoedje, wie verwacht zoiets’’, aldus Ingo van Leeuwen aan onze collega’s van de Nederlandse krant AD.

De hallucinante beelden worden ondertussen druk bekeken. Het bleek dat er in minstens 3 of 4 Nissans meerdere transmigranten verscholen zaten die zelfs niet de moeite deden zich te verstoppen. Meermaals gaan de portieren van de auto aan weerszijden open en nemen de mannen een kijkje. Het Brugse parket is bekend met het nieuwe fenomeen. Het gaat blijkbaar om een nieuwe manier van transmigranten om zich te verstoppen in nieuwe wagens in de hoop zo de oversteek te maken. Het is nog maar de vraag of er ooit al een illegaal in slaagde in zijn opzet, want de auto’s worden uiteraard ook gecontroleerd. En als deze transmigranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden maken hadden ze brute pech, want deze trucker reed richting binnenland.

